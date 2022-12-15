新冠肺炎疫情打亂全球旅遊市場，許多國家今年陸續解封，我國也於10月13日起放寬邊境並解除禁團令，但旅遊業迎來曙光，首先面臨機票、住宿等成本高漲問題。旅行業品質保障協會今日公布2023年1至3月合理團價，多數路線有2成以上漲幅，但菲律賓、韓國因機位供給多，團費比疫情前便宜，年前、年後日本線也有撿便宜的機會。

觀光業迎來復甦曙光，品保協會睽違2年再度公布合理團價，協會指出，消費者若在市場上發現異常低價，要謹記「一分錢一分貨」，免得出遊又受氣。

整體團費相較於疫情前，東南亞線漲幅約2成、日本線漲3至4成、韓國線持平、美加線漲2成、歐洲線漲2成、紐澳線漲2成5、中南半島線持平。

品保協會指出，目前最便宜的旅遊國家為菲律賓與韓國，價格有機會撿到比疫情前更低，主要原因為航班多、機票價格下跌。越南、泰國、馬來西亞的漲幅不高，而網路上最近有出現非法經營的業者，以超低行情吸引旅客，消費者務必要留意。

品保協會理事長張永成也分析，10月13日國境開放以來，業界預期會有一波報復性旅遊，因此備齊各項旅遊商品，但最近發現除了過年、連假期間，其實沒有報復醒旅遊潮出現，主要原因包括擔憂團費飆漲與疫情。既然年前、年後沒有預期的買氣，各大旅行社會陸續出清現貨，消費者這時撿便宜絕對是物超所值。

品保協會日本線發言人林怡君說，由於定期航班還沒恢復，許多業者以包機方式取得機位，但市場買氣不如預期，業者只能採「少虧為贏」的策略，低價出清機位。她也提醒，日本線到明年3、4月的櫻花季都還是貴，哈日族想恢復到以往便宜玩日本的時期，推測至少要明年中才能實現。