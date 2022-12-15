台南市政府近年積極開發市中心周遭閒置用地，活化安南區土地機能，完善公共設施及創造商業投資的都市空間；但都市發展過程伴隨魚塭農地等臨時蓄水空間消失，及現況地勢低窪影響，導致安南區安中路及北安路均發生多次淹水災情。

針對北安、安中商圈周遭之CD幹線市區排水，受鹽水溪排水外水頂托影響，導致降雨期間無法重力排放問題，南市府核定3.55億元，辦理「台南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」，抽水站施工位置位於草湖寮地區，故將抽水站命名為「草湖寮抽水站」，工程於110年4月開工，並於今（111）年11月完工，市長黃偉哲日前並特別前往視察。

黃偉哲視察臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程進度 。(台南市政府提供)

黃偉哲視察臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程進度 。(台南市政府提供)

黃偉哲表示，過去安中路經常被調侃為「安中河」，南市府一直積極規劃改善淹水問題，讓居民不再受淹水所苦，如今草湖寮抽水站完工，排水功能提升，未來重劃區完工後，宜居度將更高，未來也將吸引更多人口移入，市府也會在此規劃特色公園，打造更加便利舒適的家園，讓安南區的生活機能更臻完備。

水利局表示，「台南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程」於2021年獲頒「最佳規劃設計類」優質獎殊榮，以「親近鄰里，智能防汛」為核心理念，獲得評審的認同。草湖寮抽水站內建智能化系統，優化抽水站整體效能；而柔和清新的外觀，為基礎建設帶來新美學指標，建置台南市第一座兼具智慧功能及建築美學抽水站。

黃偉哲視察臺南市安南區北安商業區市地重劃抽水站新建工程進度 。(台南市政府提供)

草湖寮抽水站整體用地面積約為0.33公頃，站體為地上3層，地下2層之鋼筋混凝土建築物，設置4部4.5噸/秒抽水機組(及一部備用機組)，每秒可抽排18噸的CD幹線洪水；排風廊道除可以避免設備廢氣直接排放外，另可隱藏外露管件美化抽水站外觀；而區外維護道路，採用透水鋪面材質，加強地表入滲，涵養地下水；另開放的室外空間與島型綠帶座椅，提供民眾優質休憩場域。

草湖寮抽水站位於「台南市北安商業區市地重劃工程」AN29-2公園綠地範圍，抽水站採用「抽水機組」為外觀設計概念，以簡潔俐落的現代語彙，搭配自然柔和的材質色彩，清新明亮的形象融入重劃工程景觀公園，打造一座具有公園美感、形象清爽的抽水站。且草湖寮抽水站，位於鹽水溪排水堤岸之山海圳自行車道中心點，開放式的抽水站室外空間，可做為腳踏車友的中途休憩打卡景點，未來配合AN29-2公園綠地及景觀滯洪池，提昇北安商圈及安中路商圈整體觀光效益。