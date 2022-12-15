東北季風影響全台氣溫驟降，高市氣溫15日晚間起明顯降低，高市社會局已提前啟動街友低溫關懷機制，三民、鳳山街友服務中心自即日起開設臨時安置服務，並加強至街友露宿地點夜間關懷訪視頻率，提供熱食、睡袋、保暖衣物及暖暖包等禦寒物資，避免街友天寒受凍。

社會局表示，持續勸導街友接受臨時收容避寒，另協力單位街友關懷協會於發餐食宣導低溫及臨時安置資訊，同時提供禦寒物品及熱食等。

社會局指出，因應低溫，自11月入冬以來即啟動街友低溫關懷服務，分別於三民街友服務中心、鳳山街友服務中心、同盟公園、中正體育場、岡山公園及北門里活動中心，提供熱呼呼的便當、湯飲和禦寒用品，並且至高市各大公園、陸橋下、騎樓等地點加強列冊街友夜間關懷訪視，並進行低溫關懷宣導。

除提供基本睡袋與熱食物資外，因應街友需求準備帽子、圍脖、保溫瓶、暖暖包、口罩、帽子、保暖衣及厚襪子等組合物資包，截至12月13日止，已提供熱食3723人次、協助發放禦寒物資530人次、臨時安置48人次。

社會局表示，因應高雄日夜溫差大，除加強街友低溫關懷服務外，三民及鳳山2處街友服務中心即日起定點發放熱食及禦寒物品，並開設街友服務中心臨時安置服務，街友如有熱食、禦寒物品及臨時安置需求，街友服務中心可立即協助。

高市社會局長謝琍琍表示，時序入冬氣溫驟降，提醒市民朋友注意保暖，社會局持續加強街友低溫關懷，若市民朋友發現街友有緊急安置或物資上的需求時，可洽社會局三民街友服務中心（三民區天祥二路31號，07-3432263）或鳳山街友服務中心（鳳山區博愛路477巷18號，07-7190895）提供即時協助。