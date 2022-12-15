開發金(2883)旗下中國人壽秉持「愛與關懷」的初心，把對保戶的關懷延伸至社會需要溫暖的角落，以行動轉動愛與善的美好循環，帶給社會正面力量。為幫助瑪利亞社會福利基金會的身心障礙朋友，中壽發起「一份保單一份愛，傳遞希望分享愛」活動，邀請保戶投保做公益，同仁們也共同參與自發捐款，共襄盛舉。民眾自即日起至2023年1月31日止，透過中壽業務員投保傳統型保險商品主約，且於2023年3月31日(含)前生效，每件生效保單中壽將捐贈新台幣100元予瑪利亞基金會，讓保戶獲得保障之餘，也能照亮瑪利亞天使的生命。

瑪利亞基金會創辦人莊宏達曾說：「人生所擁有的一切，只有在成就愛時，才能呈現出它們的價值。」而其宗旨「愛，永不止息」，與中壽「We Share We Link」，始終堅持傳遞希望分享愛的企業精神不謀而合。中壽總經理黃淑芬表示，「中壽串連保戶與同仁的力量，以行動力實踐愛的接力。今年在疫情蔓延及其他風險因素影響下，整體環境十分嚴峻，但看到了瑪利亞天使們，長久努力地與生命奮戰，讓我們更懂得謙卑、懂得感恩、懂得付出。因此，這個活動重點不在於金額多寡，隨心隨喜也能擁有正面力量，為社會帶來希望和光明。」黃淑芬總經理也特別指出，「這份集眾人之力共創的善能量，也是明年邁入60歲的中壽，送給台灣社會一份別具意義的祝福。」

發揮企業拋磚引玉的力量，中壽也善用數位力實踐公益力，透過在各地職場交誼廳等公共空間設置公益i看板，即時動態呈現全體中壽人與保戶累積的共好能量，並輪播同仁們自發拍攝的影片，以創意有趣的手法展現熱情，號召更多人加入。「這是愛！年底不再只是衝績效，而是衝愛心！」、「100分的愛從一份保單開始，一起成為愛的守護者，照顧更多弱勢族群！」同仁們也紛紛在社群平台響應愛的接力，客服中心更接到許多客戶暖心詢問，希望盡一己之力，幫助瑪利亞天使們。

瑪利亞基金會長期在社會各角落服務身心障礙朋友，努力落實身心障礙社區式服務，並積極籌募經費，興建中高齡生活照顧大樓，讓年滿55歲的身心障礙朋友能有個可以安適自在、健康老化的家，同時規畫友善環境設計的庇護商店，提供他們工作機會。

中壽始終關注社會脈動，與多個公益團體及社企夥伴合作，持續提升金融友善服務，並透過長期捐助微型保險、首創提供社工保險，用保障守護「弱勢守護者」，積極落實普惠金融，努力發揮壽險業「以人為本」的精神。生命有限，愛卻無限。