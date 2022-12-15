在中國大陸大幅鬆綁抗疫規範後，彭博社15日報導，為蘋果組裝大部分iPhone的富士康，正在放寬鄭州廠大部分限制。

為了避免大幅度感染，富士康鄭州廠的員工，以前每日被限制只能在宿舍與工廠之間移動。根據富士康於微信公眾號14日所公布內容，公司將不再實施以往這種點對點的抗疫舉措。

富士康還表示，已重新開放鄭州廠內食堂，並將不再提供每日免費3餐。10月時，這些食堂因疫情緣故遭關閉不能使用，有數千位員工不滿自己五臟廟沒被填飽憤而離職。

約兩個月前，富士康首次把食堂關起來並規範員工行動，因擔心新冠疫情會一發不可收拾。但是，當時不僅造成食物不夠吃，還讓廠區滿都是垃圾。沒想到新招募的員工，在11月因不滿薪資以及抗疫等問題，又發起大規模暴動，更鬧上國際媒體。

富士康指出，餐費將從員工薪資扣除，從16日至31日今年底，將提供正常上下班的員工，每天人民幣15元餐費補貼。同時，也會為選擇入住公司指定住所的確診者，繼續提供免費餐點。