澎湃新聞報導，大陸國務院聯防聯控機制15日下午召開新聞發布會，介紹基層醫療服務，記者提問，《新冠重點人群健康服務工作方案》要求加快推進鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心發燒診室的建設進度，目標是力爭覆蓋率到2023年3月提高到90％，要如何實現？衛健委基層衛生健康司司長聶春雷表示，目前浙江、山東、河南、湖北和新疆生產建設兵團等五個省級建設的基層發燒門診，已達到90％以上，其他各地發燒診室正加快設立。

聶春雷指出，截至2022年10月底，大陸鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心共建成發燒診室1.94萬個，占基層醫療衛生機構的45％。另外建設具有預檢分診功能的發燒哨點2.2萬個，占比52％。目前，浙江、山東、河南、湖北和新疆生產建設兵團等五個省份建設的基層發燒門診都已經達到90％以上。其他地方也在加快建設，一些地方的基層發燒診室已經發揮很好的作用。北京340多家社區衛生服務中心已經提供正常的發燒門診診療服務，浙江基層開設的發燒診室已經達到1200多個，基本覆蓋基層，為新冠和流感樣輕症患者就近看病就醫提供了方便。

聶春雷稱，隨著新冠防控措施不斷完善，正在指導各地加快推進發燒診室建設，通過改擴建發燒哨點，購置預製板房等多種方式，加強提高發燒診室的設置率。有條件的地方最好還是要按照標準建，但是現在很多地方都使用了板房，還有一些地方用了帳篷，為了應對大人群就醫，各地採取了很多辦法。提出2023年3月底各地基層衛生發燒診室要達到90％，實際上只要地方政府重視，這個目標可以實現，建成發燒診室， 有效提高基層醫療衛生機構應對發燒患者的接診能力。