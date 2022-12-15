員警發現路邊機車起火燃燒，馬上徒手將一旁的機車搬移，防止火勢延燒。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

保大第一中隊警員李晉宇、張瑋淳、張新育等3人(由左至右)，成功阻止火勢蔓延。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保大路檢驚見火燒車 勇警秒搬移機車阻大火延燒

北市保安警察大隊第一中隊警網，日前在文山區基隆路四段與汀州路口準備執行路檢時，突然發現路旁停放機車起火燃燒，員警立即通報並趕在消防車到場前，冒著熊熊烈火，先將尚未被波及的機車，以人力徒手方式拖離火場，阻止大火延燒。

13日上午10時15分許，保大第一中隊警網，正準備於文山區基隆路四段與汀州路交叉口執行路檢勤務時，突然發現不遠處十字路口的人行道停車格機車群，冒出濃煙及串出火苗，員警見狀趕忙跑步前往察看，並立即通報消防單位到場灌救。

員警趕赴起火點，發現燃燒中的兩輛機車與一輛自行車已陷入火海，此時，李姓員警為免火勢波及旁車，延燒造成連環火燒車的災害，冒著烈焰高溫熱流，迅速以徒手將尚未起火的一旁機車拉離起火點，並逐一移開旁車製造防火空間，使火勢不再蔓延。

消防車輛隨後抵達現場開始灌救，保大員警在周邊實施交通指揮、疏導車流，持續到消防人員將火勢撲滅後，始恢復巡邏勤務。