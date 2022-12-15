16~24歲青年城鎮失業率17.1% 陸統計局：就業形勢總體改善

據中共國家統計局發布數據顯示，大陸多地疫情頻發，第4季度就業壓力上升，11月城鎮失業率上升0.2百分點至5.7%，初入社會的16~24歲青年勞動力城鎮失業率為17.1%。統計局表示，隨著穩經濟政策落地，就業形勢總體改善，失業率雖有所上升，但保持基本穩定。

11月大陸多地疫情頻發多發，對就業的影響令許多人擔憂。據中共國家統計局發布調查數據表示，受疫情大面積反彈與企業經營困難影響，11月就業壓力上升，全國城鎮調查失業率為5.7%，比上月上升0.2個百分點。其中，外來農業戶籍勞動力城鎮調查失業率為6.0%，上升0.5個百分點，這部分群體主要以農民工為主，多從事建築、批發零售等行業，容易受到疫情等短期因素影響。

統計局說，今年以來，受國際環境與大陸疫情多發的影響，2季度前期經濟有所下滑，4月份城鎮調查失業率上升至6.1%，但隨著穩經濟一攬子政策和接續措施加快落地，就業形勢總體改善，進入4季度失業率雖有所上升，但保持基本穩定。11月份在就業優先政策作用下，針對大學生等重點群體加大幫扶力度，青年人失業率連續下降。11月份，16~24歲勞動力城鎮調查失業率為17.1%，比上月回落0.8個百分點。

統計局指出，就業形勢正在逐步改善中，保持總體穩定仍具有眾多有利條件，包括：經濟逐步恢復、服務業改善、正常生產生活秩序恢復、穩就業政策持續發力等等。但是，就業總量壓力和結構矛盾依然存在，要繼續落實各項政策和疫情防控優化措施，推動經濟持續恢復，落實就業優先政策，做好重點行業和群體穩崗就業，加強職業技能培訓和就業幫扶，促進就業市場供需有效銜接，促進就業形勢穩定。