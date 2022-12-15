身穿西裝率性搭配球鞋的第4代經營者許永奕（左），對於經營書店，下一個一百年，他相當有信心。（張妍溱攝）

台中市東區瑞成書局滿110歲，15日舉行周年慶活動，來自各界人士歡喜祝賀台灣最老書店110歲生日。導演陳正勳花費10年拍攝《百年企業的關鍵—EMBA同學與宗教信徒必讀的10則故事》紀錄片作紀念，經營者不藏私分享百年書局經營心得。

活動現場，拍攝百年「瑞成書局」紀錄片的導演陳正勳說，因企業要永續，有商業策略之外，要有好的信念，10則故事將做為EMBA課堂上的教材，及宗教或是非營利單位主管的閱讀書單。

從日治時期、西元1912年到台灣光復迄今，從第1代到第4代，瑞成書局已經營110年，從販賣種子兼賣漢書起家，並專精「宗教、五術、心靈、保健、人文」5大專業，全國首創「命理、心靈、解憂」3大諮詢服務，歷久彌新。

瑞成書局第3代經營者許欽鐘說，除了企業要有「很健康的身體」要有好的策略、隨時適應趨勢，以及信任年輕下一代的經營者，提早交棒，信任年輕人對時代趨勢的掌握較快速。

隨著時代演變，人們對於閱讀需要將經營方向作出靈活調整與增減，外型陽光有活力、身穿西裝率性搭配球鞋的第4代經營者許永奕，對於經營書店，下一個一百年，他相當有信心。

瑞成書局第4代經營者許永奕說，現今網路大量知識快速，容易取得，但缺乏獨立思考，認為知識的厚實度仍須透過書本，閱讀書本還是有存在的必要性。

瑞成書局歡慶110歲，現場邀請來賓包括，學術界、宗教界、企業界、政治界、文化界大約120名出席，一同來祝賀台灣最老書店110歲生日快樂。