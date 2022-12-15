信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，榮獲國家建築金獎。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，榮獲國家建築金獎。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

信義鄉雙龍瀑布七彩吊橋，榮獲國家建築金獎。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣政府規畫興建的信義鄉雙龍（依希岸）七彩吊橋，啟用後成為新興熱門景點，帶動觀光及產業發展；而且，經第23屆國家建築金獎公共建設優質獎評比，在眾多參選公共工程競爭中，脫穎而出獲得「首獎」殊榮。

雙龍瀑布經歷「莫拉克風災」後沒落十餘年，南投縣長林明溱擘畫南投成為「觀光首都」，於2016年發起由縣府、交通部觀光局日月潭國家風景區管理處，及信義鄉公所3方共同出資，規畫興建「雙龍瀑布七彩吊橋」於2020年完工營運，帶動部落觀光發展，串聯地利、雙龍、潭南村部落，並且規畫原鄉馬告香氛產業沉浸式遊程。

七彩吊橋融合原住民族文化特色，設計監造單位臺灣鑽基工程顧問公司，規畫布農族古老傳說「彩虹連結祖靈」、「百步蛇傳說」在橋面畫七色彩虹、白色欄杆塗黑色百步蛇圖騰；施工單位耕基營造公司克服高山深谷及堅硬磐石，打造總長度345公尺成為台灣最長、最美、最高的景觀吊橋。

國家建築金獎頒獎典禮15日舉行，由縣府觀光處處長陳志賢帶領工程團隊受獎；陳志賢表示，經此次評鑑獲獎，雙龍七彩吊橋名聲更響亮，可串聯水里、集集、日月潭、東埔及草坪頭等沿線觀光旅遊，落實觀光首都，並帶動沿線梅子、葡萄、高冷蔬菜、香菇、愛玉子、高冷魚類等農漁產業發展。

歡迎國內外民眾及大專院校學生，到雙龍瀑布園區參觀，了解七彩吊橋的壯麗、特殊吊橋工程結構（工法）及施工困難性，同時吸收雙龍瀑布的負離子及芬多精；此外，縣府近期接續推出花卉嘉年華、溫泉季等系列活動，遊客走訪雙龍後，可到東埔溫泉區泡湯、賞梅及草坪頭賞櫻，來趟溫泉花卉之旅；春節期間到南投走春、旅遊及遊賞年度盛事南投燈會。