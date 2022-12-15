台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選激烈，民進黨北市議員梁文傑分析，民進黨要贏是作夢，「攻擊是勝選唯一解方」，但民進黨立委補選參選人吳怡農主張打乾淨選舉，被解讀為不太聽黨內建議。吳今天回應，社會大眾不再希望我們以後的民主文化、政治文化是持續的惡質、惡鬥，這場選舉必須透過堅持正向、乾淨的選舉，來重新爭取到選民的認同跟肯定。

吳怡農下午回應說，當然所有人的建議都非常感謝也絕對都參考，他投入選舉時候也非常清楚現在所面臨的局勢，他非常清楚11月26號九合一大選的挫敗，代表的是社會大眾對民進黨的質疑，代表的是社會大眾對民進黨少了一點點的信任。

民進黨立委補選參選人吳怡農主張打乾淨選舉。（鄧博仁攝）

吳怡農強調，這場選舉必須透過堅持理性、客觀、正向、乾淨的選舉，來重新爭取到選民的認同跟肯定，必須堅持下去，因為他知道這是選民所期待的，社會大眾不再希望我們以後的民主文化、政治文化是持續的惡質、惡鬥，必須從自己開始，他會堅持下去。

另外，有很多支持者幫忙貼出海報，吳怡農指出，非常感謝支持者肯定，這次沒有掛任何看板，所有對外文宣也只靠A3海報，非常感謝大家，也還要繼續拜託大家，肯定他的理念，拜託也幫忙把海報貼出來，多多宣傳讓更多人知道1月8日有這場補選，讓更多人知道，1月8日可以透過選票改變政治文化。