代表國民黨參選高雄市長失利的柯志恩，今（15）日舉辦最後一場感恩茶會，她感謝落淚謝謝支持者力挺。（柯宗緯攝）

代表國民黨參選高雄市長失利的柯志恩，今（15）日舉辦最後一場感恩茶會，深深鞠躬致意。（柯宗緯攝）

代表國民黨參選高雄市長失利的柯志恩，今（15）日舉辦最後一場感恩茶會，她感謝落淚謝謝支持者力挺。（柯宗緯攝）

代表國民黨參選高雄市長失利的柯志恩，今（15）日舉辦最後一場感恩茶會。（柯宗緯攝）

代表國民黨參選高雄市長失利的柯志恩，今（15）日舉辦最後一場感恩茶會，她感謝落淚謝謝支持者力挺，也高喊「4年後絕對要入住高雄市政府」。她受訪時重申，不選區域立委，也對不分區立委沒興趣，而4年後若沒人出來選，「當然是由我來承擔」。

柯志恩選後展開5場感恩茶會及1場感恩音樂會，今最後一場在苓雅區登場，現場擠入約200名支持者力挺。柯志恩說，這是最後一場，她謝票已經有20天了，她也會兌現承諾留在高雄，這對她而言一點都不困難，會打從骨子裡，跟大家站在一起。

柯志恩強調，未來很多場合還是會看到她的身影，完全不會違背承諾，今天站在這裡跟大家深深一鞠躬，話沒講完就突然感性落淚，感謝大家一路以來的力挺，現場支持者也報以熱烈掌聲及加油聲不絕於耳。

「4年後，這個市政府絕對是我們進入，大家說對不對？」柯志恩有信心說，當然會有這種魄力「戲棚下站久了，就會是你的」，而有很多民進黨立委酸她選完會搬戶籍，但事實上她不只會留在高雄、住在高雄，還會繼續深耕努力。

柯志恩受訪時也重申，她充分表達不選區域立委，而不分區立委則是主席的權責，「絕對不會是我可以決定要或不要的」，但過去很多人質疑她會來高雄選是不是因為有不分區？但她好像強調，自己對不分區沒有興趣。

她提到，跑4個月的時間，高雄市民給她53萬票，未來希望有人出來競爭，也樂觀看待世代交替，「但如果沒有人來承擔這一局，4年之後當然是由我來選」，但4年後發生的事情非常多，搞不好有「橫空出世」的人，有誰還願意來承擔這樣的角色，她都會樂於看到。

至於感恩茶會後的下一步，柯志恩透露，明年2月13日會回學校教書，其他時間會成立協會，如辦寒冬送暖等活動，像下周有育幼院的行程，在很多特定的場合會發揮柯老師的功用，不管在偏遠的地區、親子座談、學習領域的座談、教育的論壇等，而她仍是國民黨智庫的執行長，在很多地方都可看到她的身影。