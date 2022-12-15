資深藝人譚艾珍的女兒、女星歐陽靖以模特兒身分出道，之後成為馬拉松跑者，2020年和日本攝影師小菅亮輔（RK）宣布結婚，夫妻分隔台日兩地長達2年多，近日小菅亮輔來台舉辦攝影展，順便看望歐陽靖一家，2年婚姻正式劃下句點，歐陽靖透露前夫在辦理離婚前曾誠懇道歉挽回，但她堅定表示「對不起，真的回不去了。」

近日小菅亮輔到台南看望歐陽靖一家，兩人決定結束婚姻，歐陽靖透露在戶政事務所門口與前夫聊了很多，前夫誠懇向她道歉和挽回，不過歐陽靖堅定地拒絕，「對不起，真的回不去了。」她回憶兩人的相識是在東京馬拉松的after party，戀愛後兩人閃電同居，當時前夫還是一名上班族，在男人們稱羨的SOD子公司擔任美編，過著朝九晚五的固定生活，兩人結婚時沒什麼錢，歐陽靖回憶當時生活就是買菜回家研究料理，日子很簡單也很幸福。

歐陽靖誇讚前夫在藝術上很有天份，她在對方生日時買了一台單眼相機做為禮物，前夫靠著努力自學走到今天攝影大師的地位，不過兩人的關係也就此改變，「他燃燒生命在創作新作品、尋找流量密碼，我盡了力在幫助所愛的人，但也換回一個得了恐慌症而片(遍)體鱗傷的自己」。

對於前夫的挽回，歐陽靖承認已無回到過去的可能，前夫向她道歉「對不起，都是我的錯。」她則反思自己想要的是快樂和自由，這是前夫自己都沒有的東西，自然沒辦法給她，歐陽靖感謝「好聚簡單，好散很難，謝謝前夫特別來台南一趟，謝謝他依然愛我」。