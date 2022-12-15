聯準會（Fed）利率決策會議15日凌晨如市場預期再升息2碼（0.5個百分點），中央銀行第四季理事會在下午登場，延續今年以來的緊縮態度，政策利率今年來第四度調高，幅度維持半碼（0.125個百分點），重貼現率上揚至1.75％，回到2015年9月底的水準，但連動兩季的存款準備率，這次未做調整。

央行總裁楊金龍從去年底以來，多次喊出今年貨幣政策「緊縮到年底」，因此3月第一季理事會啟動勇敢升息1碼，第二季面對輸入性通膨壓力延續，除再升息半碼，並搭配調高存款準備率1碼，回收市場資金，落實緊縮方向，第三季也延續上一季的步調，升息半碼加調高存款準備率1碼，連續三季共調高利率2碼、存準率2碼。

央行第四季理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調高至1.75％、2.125％及4％。

中央銀行理監事聯席會議決議如下：

一、國際經濟金融情勢

本(2022)年9月本行理事會會議以來，主要經濟體持續緊縮貨幣政策，全球景氣明顯走緩，國際原油等大宗商品價格多趨跌，全球通膨升高壓力稍緩。伴隨美、歐等經濟體持續升息，全球金融情勢緊縮，國際機構預期明(2023)年全球經濟及貿易量成長率將大幅減緩。而隨全球需求明顯降溫、供應鏈瓶頸紓解、國際原物料價格走跌，明年全球通膨壓力可望回降。近期美國通膨發展及Fed緊縮貨幣政策動向，引發國際金融市場續呈波動。

展望未來，美、歐等主要央行同步升息恐擴大全球經濟減緩幅度，並影響全球金融穩定，加劇全球經濟下行風險。此外，美中爭端衝擊全球化發展、極端氣候、俄烏戰爭未歇、歐洲能源危機等，均將影響大宗商品價格，增添全球通膨走勢之不確定性。

二、國內經濟金融情勢

(一) 近月隨國內疫情衝擊減緩，加以防疫措施逐步放寬，失業率續降，就業人數略增，民間消費持續復甦；惟全球終端需求下滑，加以廠商持續去化庫存，台灣出口已連續3個月負成長，亦連帶影響民間投資意願。本行預期本年第4季經濟成長率大幅下降，並下修本年經濟成長率預測值為2.91%(詳附表1)。

展望明年，防疫措施及邊境管制放寬，可望推升民間消費；惟全球經貿動能大幅放緩，將抑制台灣出口成長，加以廠商對未來景氣看法保守，庫存壓力仍存，企業恐遞延投資計畫或縮減資本支出，民間投資動能將趨緩，本行預測明年經濟成長率降為2.53%。

(二) 本年年中以來，隨國際原油及穀物等原物料價格回跌，加以國內蔬果等食物類價格漲幅減緩，國內消費者物價指數(CPI)年增率趨降，至11月為2.35%；惟不含蔬果及能源之核心CPI年增率仍高，為2.86%。本年1至11月平均CPI年增率為2.97%，核心CPI年增率則為2.60%。本行預測本年CPI及核心CPI年增率分別為2.93%、2.59%(詳附表2)。

展望明年，全球供應鏈瓶頸紓解，國際機構預期原油等原物料價格將低於本年，本行預測明年台灣CPI及核心CPI年增率分別回降為1.88%、1.87%。國內外機構亦預測明年台灣CPI年增率回降。

(三) 近月銀行體系超額準備平均約600億元水準，本年1至10月全體銀行放款與投資年增率及日平均貨幣總計數M2年增率分別為7.55%、7.54%。隨本行緊縮貨幣政策，銀行存放款利率走升，貨幣市場利率亦全面上揚。

三、本行理事會同意調升政策利率0.125個百分點

綜合國內外經濟金融情勢，考量近月國內CPI年增率回降，惟全年仍將高於2%，明年可望降至2%以下；明年全球景氣走緩且下行風險續增，影響國內出口與投資動能，預期國內經濟成長降溫。本行理事會認為調升本行政策利率，持續緊縮貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.625%、2%及3.875%調整為1.75%、2.125%及4%，自本年12月16日起實施。

鑑於明年全球經濟下行風險明顯上揚、全球通膨壓力雖稍緩惟後續發展仍存不確定性，本行將密切關注主要經濟體貨幣政策動向、國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對國內物價、經濟與金融情勢之影響，適時調整本行貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展之法定職責。

四、本行自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，有助銀行授信風險控管。本年以來，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長走緩，不動產貸款集中度略降，不動產貸款之逾放比率維持低檔；加以本行自本年3月以來緊縮貨幣政策，亦有助強化選擇性信用管制措施成效。隨政府各部會落實「健全房地產市場方案」措施、景氣趨緩、股市震盪，近月房市交易明顯減緩。未來本行將持續關注不動產貸款情形與房地產市場發展情勢，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。

五、新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。