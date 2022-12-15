女子阿花（化名）於今年3月4日因為車禍案件，到橋頭地檢署出庭時情緒激動，辱罵事務官胖子、神經病。橋檢依辱罵公務員罪起訴阿花，但橋頭地院法官審理後認為，檢方提出的證據不足，不能證明阿花構成誣告罪與侮辱公務員罪，因此諭知她無罪。

阿花因為不滿事務官的處理方式，於今年3月4日接連侮辱事務官神經病、去看醫師等。檢方以阿花涉犯刑法第169條第1項之誣告罪嫌、第140條之侮辱公務員罪嫌起訴阿花。阿花認為，她是被誣告的，她難道沒有權利去告那個殺人魔（指車禍肇事者余男），她沒有侮辱事務官。

法官調查後說，考慮當天的出庭情形，阿花在應答時反覆表達電腦螢幕跑掉、電腦慢，以及抱怨筆錄作太久、被重複的問題打斷思緒等等。從雙方一來一往的對話過程，可見阿花與事務官都有不滿的情緒。

對於阿花罵事務官神經病，法官調查，阿花當時先對事務官說：「我不需要回答這些」，在事務官回答：「那你講的為什麼我要打」，接著阿花就說：「你有神經病，你有去看醫生好不好，你不要影響我的思緒，行不行」等語。

法官指出，從雙方的整體對話內容來看，阿花因為對整個庭訊過程感到不耐煩，所以情緒激動，因而罵事務官，此舉雖造成事務官的不悅，但卻無從認定阿花在主觀上有專在貶抑其人格之犯意，也難認已達足以貶損其人格。法官因此諭知阿花無罪。檢方對此不服，已經上訴。