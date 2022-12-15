《花甲少年趣旅行》大夥一起挑戰從沒玩過的水上活動「大力水手」。（東森提供）

東森《花甲少年趣旅行》本周六（17日）由徐乃麟、鍾欣凌、鍾瑶、石知田、法比歐繼續帶領大家玩屏東，第2天擔任導遊的鍾欣凌安排超刺激水上活動，連原先嘴上不斷murmur為何要玩水的徐乃麟最後也忍不住跟著跳海，超帥英姿讓她直呼：「比法比歐帥。」

鍾欣凌擔任第2天導遊，安排一系列「海」行程，當一行人前往海邊，期待能體驗在高空中飛翔的「海上拖曳傘」，無奈當天天公不作美，海上風平浪靜，徐乃麟看著失落的夥伴們，問大家：「還是我們玩跳海？」最後所有人都跳進水中。

而當年游泳比賽全國第2名的徐乃麟一副「cue」我幹嘛的樣子坐在船上，後來他凹不過大家的起鬨，直接魚躍式跳入海中，超帥泳姿讓鍾欣凌秒變粉絲，崇拜地說：「你在那一瞬間，帥過法比歐。」徐乃麟笑回：「真的嗎？我30年沒跳了，那我再跳一次。」笑翻眾人。

第3天的行程由「台灣女婿」法比歐帶領，2歲就開始學馬術的法比歐，帶著鍾欣凌、石知田去騎馬，他們穿梭在山野林中，走訪4年前法比歐拍攝《斯卡羅》的場景，一起感受大自然帶來的療癒能量和平靜，這難得的野外騎乘機會也讓鍾欣凌、石知田收穫了滿滿的樂趣。旅行才來到第三天，法比歐就玩到忘記妻小，讚嘆：「天氣這麼好，我認為我想再留一個禮拜吧！」

旅伴們一聽，秒將他的夢敲碎，全部異口同聲提醒他：「你小孩剛出生！」法比歐忘記妻女即將要入住月子中心的事，一臉慌張的樣子笑翻大家。而這也讓鍾欣凌想起老公的一樁糗事，她說當時她剛生產完，老公完全忘記自己升格當爸爸這回事，還雀躍地約她去看電影，被鍾欣凌提醒後才想起：「對吼，我們有小孩了！」非常搞笑。