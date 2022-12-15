新北城鄉局長黃國峰受政大地政系邀請，在「永續智慧與共享城市系列講座」系列演講中分享經驗。（圖／政大提供）

新北城鄉局長黃國峰受政大地政系邀請，在「永續智慧與共享城市系列講座」系列演講中分享經驗。（圖／政大提供）

由國立政治大學地政學系舉辦、永慶房屋贊助的「永續智慧與共享城市」系列講座第三場，於本12月14日邀請地政學系系友、新北市城鄉發展局長黃國峰，分享新北都市擘劃的經驗與實踐。

黃國峰深耕公務體系，尤其對新北市的治理和城市發展有著豐富的經驗。黃國峰於演講一開始便以新北市之人口流動數據帶出整個北台灣相互合作之重要性，且新北人口為全國之最，更需要適當的城市規劃方針。

首先，雖然新北有著人均最多的車站節點分佈，但為要讓新北達到市民心中的嚮居之都，亦由十四張及蘆洲為節點，打造整體的交通系統。特別是新北環快與捷運環狀線相互配合，內環多為已開發為住商區，外環則以產（工）業區為主，達到軸線反轉之效。新泰塭仔圳開發的成功範例，更能成為示範標竿。其中，五股之開發更涉及不同政策配合，以環境改善和輔導產業為目標，全區私有地恢復植生達22%更為壯舉。

其次，在都市更新方面，新北的都更三箭最為主要：都更一箭係TOD促進都更，帶動捷運周邊發展；都更二箭為主幹道容積加給、跨街廓都更築構環境優化，當中以北海岸鬼屋再生為一大代表作；都更三箭則是危老優先，並輔以限期拆除和限期重建加快城市發展。另外公辦都更亦以新店行政園區、永和大陳社區為都更案之標竿，望能讓民體現都更之優點，更積極主動參與。同時都更伴隨有條件之容積獎勵機制，開發單位欲獲得容獎便需要回饋一定比例的公設。此外，除了傳統住商都更以外，新北政府亦著力推動工業區、市場用地之更新，老舊私有市場、老舊工業聚落之翻轉再生，都將為都市帶來新樣貌。

黃國峰提到落實居住正義讓市民安居新北，亦是新北持續推動之面向，中央地方合作興建社宅、多元友善之思維、多元社福之方向都是落實居住正義的一環。零碳新北更是逐步邁進，林口工一，中和第二行政中心、塭仔圳、八里都能看到新北永續城市規劃的決心。

由政大地政學系舉辦的「永續智慧與共享城市系列講座」系列演講，在黃國峰局長的熱情分享、與聽眾互動中拉下了帷幕。活動過程中除了政大在校生熱烈參與外，更有地政系校友們共襄盛舉。活動總策劃人政大地政學系孫振義主任表示，至此「永續智慧與共享城市系列講座」雖暫時劃下完美句號，然在「永慶房屋」贊助支持下，後續將計畫剪輯出精華版影片上網發表，以裨益增進這些精彩的演講內容有更大的參考效益。