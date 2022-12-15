加州能源委員會周三批准一項規模達29億美元的投資計畫，以加快該州在2025年廣設電動車充電樁和氫氣加氣設施的目標。

加州能源委員會表示，這項投資將在全州額外增加9萬個電動車充電樁，使總數達到17萬個，較目前已安裝的8萬個提高一倍多。

再加上公用事業與其他項目的資金，這些投資應該能確保該州實現在2025年部署25萬個充電樁的目標。

此外，加州將撥款17億美元支持中型和重型的零排放車輛。

加洲能源委員會表示，這項計畫將使個人、企業和公務機關更容易取得充電和加氫設備，同時將支持加州新興的製造業，並創造就業機會。

今年9月美國交通部批准所有50個州、華盛頓特區和波多黎各的電動車充電站計畫，所覆蓋的高速公路總計將長達75,000英里（約120,700公里）。

美國聯邦政府推出的1兆美元基礎建設法案將提供50億美元協助各州在5年內沿著州際公路安裝電動車充電樁。

加州在今年8月宣布到2035年，該州銷售的新車只能是電動車或插電式混合動力車。