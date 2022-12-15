眾人完成藝術家蔡玉發的竹編聖誕樹，為綠意盎然的合鴨園地營造不一樣的聖誕氛圍。（張毓翎攝）

藝術家蔡玉發（圖中）為頂長社區製作13隻樸實又生動的合鴨泥塑，日前傳出他病逝的消息，讓許多與他一起參與社區營造的居民不捨。（本報資料照片）

台南市後壁區頂長社區今年將一處閒置鴨寮，變身適合休憩的合鴨園地，而其中園內13隻樸實又生動的合鴨泥塑，讓許多大小朋友印象深刻，但令人惋惜的是，製作合鴨泥塑的藝術家蔡玉發，今年10月間不幸病逝，原本有一件他期待為農村打造的竹編聖誕樹，最後無緣完成，15日社區總動員，號召社造替代役、學童們協力接續製作，也算圓滿蔡玉發老師的心願。

後壁早期人家會飼養合鴨作田間管理，幫忙吃掉田裡害蟲，頂長社區推動社造工作，今年認養閒置鴨寮，透過台南市政府都發局綠社區培力計畫，引進社規師資源，並特別請來蔡玉發製作13隻合鴨泥塑來妝點空間，也將在地農村文化帶進場域中。

頂長社區發展協會總幹事張美雪表示，之前透過朋友介紹認識蔡玉發老師，覺得他的作品很有溫度，因此今年社區營造合鴨園地時，特別拜託蔡老師來社區創作，而蔡老師欣然答應，自己一人整天默默在園區創作，有時半夜還繼續做，非常用心，甚至有時幫他準備餐食，他投入到忘記吃飯。

張美雪回憶，蔡老師因為沒有實際看過合鴨，所以她準備很多合鴨的照片，蔡老師藉由照片的了解，將合鴨的神韻創作出來，每隻合鴨泥塑都栩栩如生，蔡老師完成這13隻合鴨泥塑後，也沒有向社區收費，無私為社區付出；蔡老師原本有一個竹編仿聖誕樹形狀的創作，但只有完成基礎架構。

聖誕節腳步逼近，頂長社區今天與社造替代役、新嘉國小學童完成最後裝飾，將細絲帶、鈴鐺、聖誕帽及燈串裝飾，掛在竹編聖誕樹上；此外，也點綴一些聖誕裝飾在合鴨泥塑上，後壁區長黃炳元、新嘉國小校長盧彥賓也前來參與，讓整體布置更活潑生動，營造不一樣的聖誕氣氛。