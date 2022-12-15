為了擁有潔白透亮的肌膚，許多人會敷面膜保養，但敷面膜並不是百利無一害，小心用錯方法變成大花臉。土城長庚醫院整型外科主治醫師李秉勳點出4種敷面膜常見的NG行為，千萬不要誤觸地雷。

李秉勳在臉書粉專PO文指出，面膜是許多人維持好肌膚的方法，但若是敷錯的話，顏值沒提升還會讓肌膚受傷，並列出4種常見誤解。首先是「敷面膜睡覺」，李秉勳提醒，面膜推薦敷10～15分鐘即可，敷太久的話，皮膚水份會被面膜帶走，導致皮膚越來越乾。

其次是「肌膚不穩定」，如果肌膚已經過敏，處在發炎狀態，此時敷面膜恐會讓過敏情況加劇，建議等肌膚狀態穩定或復原後再敷面膜。

第三是「天天敷面膜」，此舉可能會讓皮膚過度營養滋潤，引發痘痘問題。李秉勳指出，面膜包裝上都會有詳細的使用辦法，包含頻率次數、注意事項等，應依循建議使用。

第四是「自製面膜」，自製面膜曾經紅極一時，包括小黃瓜、檸檬汁、甚至薑黃、蜜糖等都有人放在DIY面膜中。對此，李秉勳表示，要注意自製面膜分子太大，皮膚很難吸收，加上每個人膚況不同，選到錯誤原料很容易導致皮膚過敏。