民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，有沒有羈押是一回事，但如果要羈押的話，就按照程序處理。（游念育攝）

立委高虹安當選新竹市長，不過被控詐領國會議員助理費，檢調近日除向立法院人事處調閱高辦申請公費助理相關清冊及單據，比對高辦前行政主任黃惠玟提供的薪資申報及「公積金」內帳，今早9點30分左右高虹安10樓國會辦公室前出現6至7名檢調人員，一直到11點42分才離開，並帶走高虹安辦公室主任陳奐宇。

對此，立法院長游錫堃表示，有特過祕書長室簽呈，大家都知道行政、立法和司法三權分立制衡，我們是法治國家，都是依法而治，檢察行政他們依法通知，立法院依法簽呈。

游錫堃說，祕書長也有簽呈給他，看了一下是依法辦理，祕書長報告的時間大約是周一或周二的時候；尊重檢調司法程序尊重檢調。

據了解，過去藍綠立委曾因集體收賄案，遭台北地院裁定羈押，而就是要立法院同意，經過各黨團協商後，並由立法院長游錫堃宣布同意羈押完成程序。

民進黨立法院黨團總召柯建銘則表示，有沒有羈押是一回事，但如果要羈押的話，就按照程序處理，過去也有這個案例，真的有需要就照立法院程序，必須立法院同意，過去是黨團協商，大家都很清楚。