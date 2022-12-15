劉書宏和羅平眼神交鋒。（中視提供）

楊雅筑哭戲真情流露。（中視提供）

中視、中天《台灣X檔案》演員羅平飾演緋紅幫幫主「李威」，因犯罪入獄，開庭時車子被劫，人被掉包詐死，留下伏筆，在第七單元，他正式現身宣告回歸，重啟他與楊雅筑的感情線，「李威跟小紅的劇情，我在讀劇本的時候真的很揪心，從小紅一直認為我掛了，到我又重新慢慢的在她面前出現，想見到她卻又只能躲躲藏藏，那種單純想見到愛人卻又不能出現在她面前的感覺真的很揪心。」楊雅筑則因以為羅平死了，時時心痛思念而有不少哭戲，「和羅平自《女兵日記》就合作，認識很久，其實只要想起過往回憶，很容易就進入角色的狀態裡面。」

羅平的戲份雖然不是每個單元都出現，但角色的轉折很具張力，「其實李威這角色，我覺得是我接過最有挑戰性跟正反角色很立體的一個，演起來可以很盡情的壞，到後面又可以眼神壞中帶好，演起來真的非常過癮。」羅平也透露，劇情發展也出乎自己原本的預設，「我本來以為李威會為了保護小紅對付警察，不惜壞到徹底，但是沒想到這樣的轉折，讓我覺得李威這個角色很有深度。」

羅平談到有好幾場戲都很難忘，有場戲是他跟神明訴說自己的心聲，講到一把鼻涕一把眼淚，看到楊雅筑則立馬落淚。另外與劉書宏的對戲，也激盪出火花，「我們有太多用眼神交鋒的橋段，我會因為跟劉書宏用眼過度，眼淚不知不覺就流下來，攝影師還幫我取一個『淚眼殺手』的外號」，明明表現出來很兇，但羅平是眼神越兇眼淚也流越兇。

如今戲已殺青，羅平期望《台灣X檔案》的故事有機會延續，「我很沉浸在李威這個角色，愛恨個性很強烈，很喜歡這種個性鮮明的角色，私心希望故事可以朝電影版發展。」新的一年，羅平期許工作更穩定，被問到是否計畫幫女兒添個玩伴，「我蠻希望的啊，如果有個兒子能陪自己打棒球，那會很過癮！」

羅平與劉書宏、楊雅筑精彩對戲的《台灣X檔案》每週一至週五晚間8點在中視、中天娛樂台播出。