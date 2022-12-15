王顯瑜日前專訪莫德納全球資深副總裁派翠克柏格史托特。（鏡電視提供）

莫德納全球資深副總裁派翠克柏格史托特（Patrick Bergstedt）日前接受鏡電視獨家專訪，由主播王顯瑜全程英語訪談，暢談疫苗布局、疫情發展等主題。

王顯瑜首次以全英語進行專訪，流利的外語能力讓人驚豔，還有同事誇讚講英語好聽到「耳朵懷孕」，受訪的派翠克柏格史托特更誇讚是一次相當愉快的訪問，雙方互動非常好。原本專訪前，王顯瑜還有點擔心會「尬聊」，「畢竟是全球資深副總裁，沒想到Patrick非常健談，知無不言，能和專家聊天，真的很棒」。

美國雪城大學新聞系暨心理系畢業的王顯瑜，在美求學8年，外語流利，回台後曾在廣播電台及電視台播報英語新聞，並數度為來台灣採訪的BBC記者擔任口譯，同時也為國籍航空公司的資深空服員訓練機上英文播報。雖然英語能力沒話說，但王顯瑜表示，回台灣之後使用英文的機會變少，仍要自主加強訓練，保持語感，「平常看Netflix的時候就會轉英文字幕，我覺得多聽還是比較有幫助。」

這次全英語的獨家專訪，讓王顯瑜相當「享受」，「我們從疫情聊到疫苗，再聊到莫德納公司搶在全美之前，就精準判斷COVID-19是來真的，必須全員戒備，很難得能聽到這些過程」。王顯瑜也說，希望接下來也能有更多這類重量級的受訪者來到鏡電視接受專訪，「跨越語言的隔閡，將世界帶進台灣。」