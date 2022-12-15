苗栗縣頭份鎮太玄宮日前爆發乩身賞巴掌事件。太玄宮昨（14）日舉行記者會澄清，影片有許多疑似遭剪輯處，包括放慢、後製音效等；不過拍攝者強調絕對沒有，影片原始檔可送公正專業單位鑑定。對此，律師李怡貞回憶，小時候大人都不喜歡讓小孩看乩童，因為起乩後神明都會傷害乩身證明附身；李怡貞質疑，恣意攻擊民眾的神明值得還值得參拜崇敬嗎？最後更喊話「跪求該神明跳火山坑證明正身」。

太玄宮一名墨龍中壇元帥乩身起駕時，對一名女性工作人員賞巴掌，影片曝光後引發網友抨擊。太玄宮表示，影片有許多疑似遭剪輯處，包括放慢、後製音效。乩身說明，被附身當下他意識模糊，只知道身體在動，但做什麼不清楚。被打的宋姓女子則說，當時乩身伸手揮過來是「拍開眼鏡」，並非網路傳的「搧巴掌」，她眼睛旁的瘀青，是眼鏡飛走的過程中刮傷造成的；不過拍攝者強調，「影片絕對沒有後製及配上音效，原始檔可送公正專業單位鑑定」、「被打的那個女生眼眶都瘀青還是被迫說謊」。

對此，李怡貞分析，由於傷害罪是告訴乃論，所以她原本說不便評論，但若想要混淆視聽、以受害者自居，她該嘴就是嘴，質疑乩童在著裝的當下還會回應關於著裝的問題，「在我小時候的印象，大人都不太愛讓我們看乩童，原因就是因為他們起乩後都是要以傷害自己乩身來證明真的附身」，就算看起來背部真的血流成河。

李怡貞感嘆，第一次看到「神明」打人開記者會，但受害者還笑笑的講成是揮掉眼鏡，別人拍攝是剪輯妨害名譽？！更可笑的是，當下大家都認為那巴掌揮的理所當然，沒人上前關心安慰宋女，還是一直在幫神明穿衣服，「大家都沒有想到，這種會恣意攻擊民眾的神明，還值得參拜崇敬嗎？最後，跪求該神明跳火山坑證明正身」。