強化雲林旅遊質量，雲林縣觀光協會培訓在地解說人員。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府4年來提出一系列增加雲林觀光量能計畫，2020年達成破紀錄的千萬觀光人次，創造200多億元的觀光消費產值，雲林縣觀光協會為延續雲林旅遊質量，開班培訓在地解說員，15日表示今年已培訓30餘人，明年計畫再增加40餘人，藉由深度解說，讓外地遊客來雲林能更了解當地的人文歷史。

雲林縣長張麗善推動觀光產業發展，由縣文化觀光處結合縣內特有人文歷史、建物景點、地理環境，打造雲林文化觀光品牌，並因應疫情推出雲林安心旅遊行程、開發5條特色主題單車路線與1條自行車水圳旅遊，以及「3橫、3縱、生態4角」的空間佈局，成功帶動整體觀光發展。

雲林縣觀光協會理事長陳宏杰表示，4來年張麗善縣長大力推動文化觀光旅遊，縣內旅遊人數持續成長，目前各景點的導覽解說人員有必要增加並加強專業能力，因此今年與縣政府合作，開辦第1梯「地方領隊、導遊訓練班」，共30餘人報名，本月23日將舉行結訓典禮，安排參加國家考試取得證照。

陳宏杰說，明年3月將開辦第2梯解說人員培訓班，此梯次結合第1梯次人員，以實務訓練為主，由協會安排至各景點深入了解在地人文歷史，日後配合各景點營運單位的需求，為前來雲林的外地遊客進行詳細解說，藉此快速填補雲林導覽解說人員的不足情況。

文化觀光處處長陳璧君指出，雲林縣文化觀光4年來，已獲得初步亮眼成果，須要有由上而下的政策延續，除了增加解說人員，未來將結合最新科技，打造智能數位發展資料庫，以提升質與量2方面追蹤效能，讓雲林在文化觀光2大領域上，能夠成為全台各縣市的優質典範。