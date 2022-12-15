桃園長堤線上姊妹市合作備忘錄簽約典禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園與美國加州長堤市貴賓合影。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

鄭文燦特別準備船錨工藝品作為締盟禮。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園姊妹市再＋1！桃園市長鄭文燦今日與美國加州長堤市長賈西亞(Robert Garcia)舉辦線上姊妹市合作備忘錄簽約典禮。長堤市為鄭文燦任內締結的第18個姊妹市，桃園則是長堤市睽違15年首次簽署的姊妹市，也是第1個來自台灣的姊妹市，雙方將致力於物流、教育、觀光及多元文化等面相交流。

鄭文燦恭喜賈西亞市長當選美國國會議員，並歡迎他上任後再次訪台。鄭文燦說，桃園和長堤結為姊妹市，是雙方多年努力的成果，108年他曾率團至長堤市拜訪賈西亞市長，今年副市長高安邦也率團訪問，洽談台美雙語教育合作。

鄭文燦說，桃園是國際機場所在地，鄰近台北港，坐擁雙港城市優勢地理位置，匯集台灣航太及物流產業的重要據點。後疫情時代，台灣邊境解封，桃園國際機場迎接更多客、貨運量，未來也將積極拓展北美航線，藉此促進觀光、物流及航運等領域合作。

賈西亞說，桃園有全台最重要的國際機場，長堤則有全美第2大港，他曾參訪桃園國際機場及海運中心，對桃園這座美麗的城市印象深刻，也藉此了解兩市產業結構、理念相似，擁有多元、開放文化，兩市的教育、新創和高科技產業都極其出色，藉由今日締盟，各領域的實質交流將更易推展。

鄭文燦強調，這8年來，桃園已與國際城市及駐台使館培養穩定且友好的交流機制，是台灣城市外交的典範，希望這些努力能夠持續發酵，提升桃園和台灣的國際能見度。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境在致詞中，祝福雙方在締結姊妹市後，能展開更多領域的交流，共同增進台美友誼。

秘書處長顏子傑說，感謝長堤-桃園姊妹市委員會居中牽線，協助兩市締結姊妹市。鄭文燦特別準備船錨工藝品作為締盟禮，彰顯長堤港灣城市特色，更象徵兩市堅實穩固的情誼。