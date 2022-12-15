台東市太平溪左岸人工溼地水域建構有成，不僅成為生態教育的場域，也提供鳥類、魚類等生物的棲息地，隨著寒流來襲，雁鴨類及鷺科冬候鳥也開始現身，讓溼地不僅具有汙水淨化功能，更成為民眾賞鳥祕境。

寒流來襲，太平溪左岸人工溼地的生態也開始活絡起來，目前鷺科冬候鳥像大白鷺、蒼鷺都已進駐，雁鴨科有鳳頭潛鴨、紅頭潛鴨、琵嘴鴨等嬌客，猛禽類則有遊隼、紅隼，加上當地的留鳥花嘴鴨、紅冠水雞、翠鳥、黑翅鳶、環頸雉等等，鳥類生態豐富，常吸引鳥迷守候拍攝。

台東縣環保局表示，為了改善太平溪下游與出海口的水質，自2013年開始，在左岸設置人工溼地，施作面積約1.73公頃，採取自然生態工法，利用傳統淨化水質方式，經過截流、沉澱、過濾等程序，處理來自太平溪下游周邊的家庭汙水後再排入太平溪。

人工溼地有如一塊海綿濾網，利用水流、土壤、植物與微生物之間的交互作用來淨化過濾水質，具有涵養水源、調節緩衝急降雨功能，因此有「大地之腎」的美稱。環保局指出，溼地也是陸地、水域生態系統間的過渡帶，可提供水生、陸生、兩棲生物的棲息，因此，在太平溪人工溼地可以同時看到天上飛的、地上爬的、水裡游的動物，生態多元、豐富。

環保局也提醒民眾，太平溪溼地也有不少眼鏡蛇、鎖鏈蛇等毒蛇，賞鳥時要注意安全，並且秉持「不驚嚇、不引誘、不破壞、不捕捉、不追逐」原則，共同守護珍貴自然資源與維護永續生態。