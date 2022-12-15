普利共好商城辦理「2023福兔賀歲好禮季活動」，推出限量999元「農產福箱」。（台中市農業局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市農業局輔導霧峰區農會於普利共好商城辦理「2023福兔賀歲好禮季活動」，即日起至明年1月31日止，商城專區聚集各地小農及農會農產禮盒，推出限量999元「農產福箱」，讓消費者採買更便利，今年可望突破2000萬元營業額。

農業局表示，2020年開始輔導霧峰區農會於普利共好商城辦理線上購物節活動，也配合參與市府台中購物節、防疫蔬菜箱及中央多場線上活動，商城販售台中市農產品項達445項以上，每年訂單與銷售成績屢創新猷，從2020年營業額750萬元、去年1500萬元，今年可望突破2000萬元。

新的一年即將到來，除了各大百貨公司福袋超搶手外，普利共好商城搶年節商機，也推出限量999元免運費「農產福箱」，不僅包含鮮果、零食等農產，更隨箱附贈福兔到春聯與福兔刮刮卡。

刮刮卡獎項除萬元農幣大紅包外，最大獎為霧峰香米一年份，另只要在福兔賀歲好禮季專區購買任一產品，還可參加活動抽獎，獎項包含55吋液晶電視、品牌水波爐、電動牙刷組、8888農幣紅包等家電農產獎項，歡迎民眾踴躍採買。

霧峰區農會總幹事黃景建指出，去年台中農產網購節辦理成效顯著，今年依舊持續辦理，從中秋禮品行銷，到此次福兔賀歲好禮季，有別於過去行銷方式，都是利用電子商務平台方式，結合台中市以及全台各農漁會的農特產品在平台上行銷。