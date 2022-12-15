綜合烏俄官方報告，俄羅斯正集中精力在巴赫姆特和阿夫迪夫卡方向進行攻勢，以改善庫普揚斯克和紅利曼（Krasny Liman）方向的戰術形勢，烏克蘭武裝部隊總參謀部公開訊息稱，俄軍正在巴赫姆特（俄譯Artemovsk/Bakhmut）和阿夫迪夫卡（Avdiivka）推進，並在克雷門納亞（Kremennaya）、斯瓦托沃（Svatovo）和庫普揚斯克（Kupyansk）繼續攻勢。

俄羅斯國防部也發布了截至12月14日的報告，可以作為比較參考，在庫普揚斯克方向，俄軍稱火砲發揮效力，在辛科夫卡（Sinkovka）、科特利亞羅夫卡(Kotlyarovka)、塔巴耶夫卡（Tabayevka）、別列斯托沃耶（Berestovoye）和新肖洛夫斯科耶（Novosyolovskoye）5處造成烏軍約100名人力、1輛裝甲運兵車、1輛戰甲車和6輛皮卡損失。

Work of the tank support combat vehicle "Terminator".



"⭕" ("Brave") group repelling Ukrainian attacks on the Svatovo-Kremennaya line pic.twitter.com/99PuDf3YbY — ДражаМ (@DrazaM33) December 14, 2022

俄國防部報告還稱，俄軍的炮兵和地面部隊擊退了向普洛先卡（Ploshchanka）和克雷門納亞推進的3支烏軍攻擊部隊。

烏軍官方消息表示，同樣在庫普揚斯克方向，俄軍在哈爾科夫地區的基斯洛夫卡（Kislovka）和科特利亞羅夫卡（Kotlyarovka）以及盧甘斯克人民共和國（LPR）行政疆界內的諾沃塞洛夫斯基（Novoselovsky）和斯特爾馬霍夫卡（Stelmakhovka）地區投入坦克、迫擊炮、榴彈炮和多管火箭炮。

戰略打擊方面，俄防部彙整公佈如下：俄羅斯火箭軍和炮兵部隊在186個地區的陣地上攻擊了93個包含炮兵部隊、人力和軍事裝備的據點。烏軍紅利曼地區作戰暨戰術小組部隊的一個指揮所在克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）也遭到打擊。

同樣在克拉馬托爾斯克附近，烏軍第81空中機動旅的彈藥庫被摧毀，據信這個彈藥庫儲存了多達2000枚冰雹（BM-21 Grad）多管火箭系統的火箭彈和超過3000枚各種口徑的炮彈。

在札波羅熱地區（Zaporozhye）卡緬斯科耶（Kamenskoye）附近的一個烏軍飛彈和火炮武器倉庫被摧毀。

此外，在亞波洛夫卡（Yampolovka）和卡利尼納（Kalinina）附近，2座美國製造的AN/TPQ-37反砲兵雷達遭俄軍摧毀

烏軍報告另稱，俄軍從亞速海東岸發射了伊朗「見證者」Shahed-136/131無人機對基輔地區的重要基礎設施進行打擊，而在這一天裡，俄羅斯空軍對頓涅茨克人民共和國（DPR）行政疆界內的庫拉霍沃市（Kurakhovo）和康斯坦丁諾夫卡市（Konstantinovka）的關鍵基礎設施進行了23次空襲和7次飛彈攻擊，另外還使用多管火箭炮中發動了超過10次攻擊。