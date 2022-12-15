維持緊縮步調，中央銀行今日再度升息半碼(0.125個百分點)，銀行業者推估，根據央行總裁楊金龍的作風，明日存放款利率將隨定存單（NCD）等幅調高，若以央行公布五大銀行10月平均新承作房貸利率1.827％計算，足額反後的利率，房貸利率將達到1.952％，即將靠攏年息2％大關，對於房貸族的壓力不能說沒有。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，五大行庫3月份平均房貸利率1.378％，此時利率尚未反應升息幅度，央行自3月底到9月連續升息2碼後，10月份五大行庫平均房貸利率來到1.827％，倘若貸款1000萬元，以20年期本息均攤方式繳付房貸，1.378％每月須付47969元的貸款本利和，1.827％每月負擔增加至49773元，每個月差2077元，一年多了將近2萬5千元，如今再升半碼，利率有機會來到1.952％，同樣貸款條件，每月負擔50361元，與升息前相比每月增加2665元，一年多付約3萬2千元，相當於小資族一個月的收入。

郎美囡指出，觀察五大銀行平均房貸利率，在2008年以前才有超過2％的水平，換言之利率有將近14年的時間都在低檔，因此買方對央行今年急速升息難以適應，房市交易陷入膠著，買方期待降價，但通膨、物價上漲支撐著新屋價格不墜，僅零星建案傳出降價，且房地合一2.0拉長投資置產的閉鎖期到5年，中古市場賣方若無資金壓力也偏觀望或惜售，讓利空間有限，房市價量難以突破。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，升息半碼雖然幅度不大，但今年累計升息四次，溫水煮青蛙已經讓有貸款的民眾大喊吃不消，雖然房貸利率仍在歷史低點，但調升政策利率背後牽動包含土建融、以房養老，壽險業投資不動產標準等，不動產結構產生質變，面對2023年景氣不佳，投資自用雙殺下，房市表現很難樂觀。