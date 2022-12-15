扣1萬點skm points，可抽價值380萬元的「賓士Marco Polo豪華露營車」，限量1台。（新光三越提供）

百貨最好用的新光三越skm points點數，即將於明年1月底到期，為回饋百萬名會員支持，新光三越於明（16日）起推出「會員回娘家－狂歡慶點」一系列最狂點數千萬好禮，邀請會員回娘家抽好、換滿。

看好國門開放、口罩鬆綁引爆旅遊潮，適逢旺季，機票、飯店更一位難求，新光三越特別以旅行、享樂為主題，首波明（16日）起獨家推出扣指定skm points，周周抽夢幻好禮，包括扣100點抽「Tesla Model 3電動車」，價值逾179萬元，限量6台、扣1萬點有機會將價值380萬元的「賓士Marco Polo豪華露營車」開回家。

扣13萬8000點skm points兌換－桃園大溪笠復威斯汀度假酒店，標準客房一泊一食雙人住宿券含早餐＋大廳酒吧雙人下午茶套餐，價值2萬2455元，限量2組。（新光三越提供）

扣1萬5000點skm points兌換－SKM Park Outlets鈴鹿賽道樂園暢遊年票，價值1990元，限量10組。（新光三越提供）

扣50萬點skm points兌換－寨酌然弌宅villa包棟一泊二食住宿券，價值7萬8000元，限量3組。（新光三越提供）

同時，App點數專區也規劃「奢華旅遊體驗行程」，推出星級飯店、米其林套餐、SKM Park鈴鹿賽道樂園暢遊年票、SUP立槳體驗等，把skm points價值無限放大。明（16日）起至2023年1月31日，新光三越會員天天可扣點兌換，首選聯手萬豪集團旗下星級飯店－台北國泰萬怡酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北萬豪酒店、台中萬楓酒店，及台南安平雅樂軒酒店，推出酒店豪華客房住宿券及餐飲禮遇。另還有寨酌然villa包棟住宿券、SKM Park Outlets鈴鹿賽道樂園單日暢遊＋華園親子房住宿券、耐茁戶外SUP立槳體驗券等。

扣3萬5000點skm points兌換－陽明春天米其林綠星套餐，價值3828元，限量10組。（新光三越提供）

扣12萬8000點skm points兌換－台北萬豪酒店經典客房平日雙人住宿券，含兩客自助式早餐，價值2萬1285元，限量2組。（新光三越提供）

扣1萬5000點skm points兌換－小小樹食雙人套餐，價值1720元，限量15組。（新光三越提供）

餐廳部分，也可兌換頂級蔬食體驗，如蟬聯兩年米其林綠星的品牌－陽明春天米其林綠星套餐餐券、小小樹食雙人套餐餐券等，只要扣指定門檻skm points，就能免費兌換。

此外，新光三越將於2023年1月1日起，推出第二波skm points加碼活動，第一重點數Double送：活動期間消費即享skm points點數雙倍回饋；第二重「履」行出走中集點送：聯手PORTER、Samsonite、法雅客，推出旅行隨身包袋、登機行李箱、藍牙喇叭、運動相機等11項集點送好禮，扣skm points 6000點起兌換；第三重天天搶旅行爆品：元旦1月1日起每日推出限定爆品，包括春水堂奶茶、穿戴式3C、dyson吹風機、充電盤等超低價限量夯品；第四重周周抽機票：扣20點抽「星宇航空日本東京單人經濟艙來回機票」，最後一周加碼再抽「星宇航空日本不限航點飛行護照」。

另明（16日）至1月31日於新光三越App點數專區，扣skm points 100點可抽「Tesla Model 3電動車」，每周抽出1台，限量6台；明（16日）至2023年2月28日扣skm points 1萬點可抽「賓士Marco Polo豪華露營車」，價值380萬元。

明（16日）至12／18新加入成為新光三越會員立刻可獲得skm points 100點：https://www.skm.com.tw/w/sk?a=brzbyfb

會員專屬！用skm points將特斯拉、賓士露營車帶回家：https://www.skm.com.tw/w/sk?a=xfgpkmq