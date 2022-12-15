彰化縣政府24日將於彰化縣立體育場舉辦「2022彰化歲末晚會」，星光雲集。（吳敏菁攝）

彰化縣政府24日將於彰化縣立體育場舉辦「2022彰化歲末晚會」，星光雲集。（吳敏菁攝）

彰化縣政府24日將於彰化縣立體育場舉辦「2022彰化歲末晚會」將邀集老中青三代歌手，星光雲集，白天可以到彰化縣立美術館參觀「故宮國寶遊彰化」，品嘗彰化美食等，晚上聆聽最好聽的歌聲，欣賞480秒璀璨煙火，迎接新的一年。

彰化縣長王惠美表示，彰化歲末晚會，來自彰化超級紅人榜歌手周星杰及吳美琳揭開序幕，接下來有民歌手李明德、南方二重唱，多次入圍金曲獎最佳樂團旺福、影歌雙棲女神曾沛慈、百萬王子許富凱，最後壓軸「五堅情」陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、婁峻碩等當紅年輕偶像歌手登場，星光雲集，用最熱情的音樂，讓大家歡度平安夜。

王惠美指出，連續4年舉辦的彰化歲末感恩晚會，迎接彰化建縣300年即將到來的日子，持續帶給民眾一系列精彩的活動， 12月20日起至2023年2月28日「故宮國寶遊彰化2.0」、「2023卦山月影燈季」、以及1月22日到2月5日「2023花在彰化」等活動，活動資訊可上彰化縣政府全球資訊網查詢。

城觀處長王瑩琦表示，12月17日起每個假日，彰化縣政府規劃在地「導覽解說小旅行」 ，歡迎全國民眾相約一起到彰化市，欣賞故宮國寶、到訪扇形車庫、卦山村、天空步道、彰化孔廟等知名景點，品嚐在地小吃，肉圓、爌肉飯、木瓜牛奶等，晚上來聽演場會，輕鬆來個彰化小旅行，歡度平安夜。