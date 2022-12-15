民進黨九合一選舉慘敗，各界都將矛頭指向行政院長蘇貞昌，台灣民意基金會最新民調也顯示，有超過5成的受訪民眾認為內閣應該總辭。國民黨台北市前議員羅智強今（15）日也在臉書指出，蘇貞昌不但不肯走人，到現在還不改本性騙人，卡小三通簡直是羞辱民代，藐視民意。

羅智強提到，民進黨選舉慘敗，蘇貞昌卻拒不下台，不僅黨內外砲轟戀棧，民眾也以難忍耐。最新民調顯示，53.2%受訪民眾贊成蘇內閣該下台，裡面更有25%民眾是強烈同意，這顯示台灣主流民意對蔡政府「迅速落實責任政治的期待和要求。」

羅智強強調，行政院長大選大敗賴著不走，蘇貞昌是近十年唯一。兩岸小三通因疫情關閉近三年，如今國境早已開放，民進黨仍持續卡小三通，完全不顧在陸國人返台不便之苦。立委陳玉珍和金馬縣長當選人赴陸商談小三通和金酒銷陸議題，蘇貞昌還鬼扯「開放小三通會造成防疫破口，會造成搶藥」。

羅智強怒批，台灣目前仍禁止陸客來台觀光，陸方也尚未開放大陸民眾出國旅遊，恢復小三通是要方便台商和陸配返家過年，蘇貞昌昧於事實，「不幫助人民也罷，還欺騙人民！產品銷陸受阻，國人返台無途」，在野黨與民代想方設法解決，就是要彌補政府的無能與怠惰，蘇貞昌不知感謝還怒罵。

對於蘇貞昌，羅智強抨擊，他騙神又騙人，民進黨的高嘉瑜要他下台、王世堅要他下台，國民黨立委候選人王鴻薇當選的第一個目標也是要他下台，過半民意都希望他快下台。羅質疑，「蘇貞昌還有臉霸佔權位多久？蘇貞昌下台，我+1 ！」