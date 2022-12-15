和潤電能攜手母公司和潤企業參展「第三屆SDGs產業永續論壇主題展」，作為本次策展夥伴的和潤電能在永續主題展中，展示淨零循環經濟的一站式解決方案，透過展覽分享和潤電能、和潤企業如何以全方位綠能整合服務，協助城市、產業、個人實踐淨零碳排，走向永續共融的新生活。

國發會於今年正式公布「2050淨零碳排路徑及策略」，促使台灣能源轉型速度加快，驅動各城市、產業積極規劃低碳藍圖、設立減碳目標。和潤電能與和潤企業以創能、儲能、用能、綠色金融等一條龍服務項目，提供全方位綠能整合服務，讓淨零循環經濟之願景得以實現。

和潤在創能部分，與企業、大眾合作，規劃各類型電廠建置及維運服務；在儲能部分，綠能供電穩定度是邁向淨零一大關鍵，因此投資儲能設備參與台電計畫，調節生產與使用電力間的差距，提升綠電使用效率。

在用能部分，隨著電動車滲透率提升，充電站是電動車最重要的基礎設施，因此佈建各種與車主生活相關場域之充電樁，例如百貨公司、公共停車場、社區，塑造電動車生態圈，提供全品牌車主最佳之充電服務及體驗。綠色金融部分，則提供量身訂作分期專案，讓大眾輕易取得低碳運具，企業降低導入綠能設備門檻。

和潤電能與和潤企業表示，未來亦致力將綠能應用於生活環境各大場景，以發展對環境有益、大眾有利的智能解決方案，積極打造低碳永續城市，為2050淨零碳排盡一份心力。