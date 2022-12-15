大大聖誕樹與閃亮亮燈飾、台北101跨年煙火與倒數，以及高雄城市夜景，歲末是城市旅遊好時機，萬豪國際集團旗下的台北六福萬怡酒店及高雄萬豪酒店攜手推出「雙城萬匯」三天兩夜住房專案，自12月17日至12月23日限量快閃優惠，原價28,860元的住房專案，最低折扣27折，只要7,999元起，即可於12月17日至2023年2月28日期間，平日入住台北六福萬怡卓越客房一晚，或是高雄萬豪經典客房一晚，入住當日即贈送另一家飯店雙人平日住宿券，並享翌日自助式早餐兩客，可以分時、分地、自由安排旅遊行程，不需連住任選暢遊，全方位享受北高雙城的國際五星級酒店，提供出遊度假、商務差旅多元選擇。

台北六福萬怡酒店位於南港車站上方，與南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站共構，相鄰CITYLINK以及環球購物中心，便利的交通及地理位置大量節省民眾旅程時間，最適合作為台灣自助遊的第一站。感受如藝廊般的飯店空間，還可至周圍南港各登山步道散步，欣賞山色之餘享受都市中的寧靜，或是免費使用房客轉屬自行車租借服務，鐵馬遊歷台北，飽覽水岸綠地風光。

位於高雄最新地標、市中心鬧區、與知名精品百貨共構的高雄萬豪酒店，不僅客房新穎現代、早餐更是直達百匯等級，入住更能免費使用超過千坪、擁有無敵景觀的健身中心以及恆溫26～28℃室內游泳池，且放鬆紓壓、足以煥發身心水療按摩池都是免費使用！無論度假休閒、商務差旅，都能在高雄萬豪酒店獲得國際級的五星體驗。