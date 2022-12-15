高雄市湖內區之前幾乎逢雨必淹，針對改善湖內區田尾里、大湖里排水的「L幹線雨水下水道及抽水站工程」，歷經2次追加經費達2億6880萬元後，工程順利發包，並預計在12月底動工。

高雄市政府水利局感謝民進黨立委邱志偉爭取營建署全額補助經費，工程面臨物價及工資大幅上漲，歷經7次招標才順利決標，工程預計2024年底完工。

田尾里及大湖里主要雨水下水道C幹線因為中下游通洪斷面不足，且拓寬不易，在工程單位研究後，研議新闢建L幹線增加下水道通洪能力，L幹線工程預計新建1095公尺的雨水下水道，並新建10 CMS站體的抽水站，預計裝5 CMS抽水機，讓L幹線沿線可以加強集排水，並由抽水站將雨水抽至二仁溪中，一舉解決當地大雨時易淹水的情況。

邱志偉指出，地方對此工程期盼多年，希望一舉解決長年以來無法解決的淹水問題。但近年來因為新冠肺炎疫情及烏俄戰爭影響，物料及工資成本不斷上揚，讓工程發包一波三折，歷經7次招標、2次追加預算，工程終於順利完成發包。