兒童肥胖是未來慢性腎臟病的風險因子，需要及早紮根、推廣愛腎觀念。（腎臟病防治基金會提供）

台灣小學生體重過重及肥胖比例高達26.7％，和含糖飲料、營養不均、運動量不足息息相關，恐為未來腎臟健康埋下隱憂！財團法人腎臟病防治基金會攜手「腎臟超人」深入校園，推廣護腎3觀念，盼及早扎根，降低未來發生慢性腎病的風險。

國外研究發現，兒童與青少年肥胖會增加未來罹患慢性腎病的機會。而根據最新國民營養調查 （2017到2020），7到12歲兒童過重及肥胖比例分別為11.6％和15.1％；換言之，台灣有26.7％的小學生屬於過重及肥胖，如何幫助學齡兒童維持健康體態與良好生活型態，是腎臟病防治的重要挑戰。

國內成人慢性腎臟病盛行率已逾12％，財團法人腎臟病防治基金會董事長吳麥斯醫師表示，針對罹患高風險疾病的成人，慢性腎臟病預防一直是重點，但隨著飲食愈來愈精緻，腎臟病預防與教育需要更及早紮根，從兒童就該開始推廣，以避免成人時發生三高及慢性腎臟病。

財團法人腎臟病防治基金會營運長吳苡璉表示，觀察一般小學生的日常生活型態，可以發現有3大兒童腎臟健康隱憂，分別是含糖飲料頻率高、每日營養不達標、日常運動量不足。吳苡璉指出，含糖飲料已成兒童腎臟健康的一大威脅。根據國民營養調查，超過9成的台灣國小學童，每週至少喝1次含糖飲料；過去有研究發現，含糖飲料不僅導致糖尿病、肥胖發生，更與慢性腎病有著顯著的關聯。

飲食習慣和運動也和腎臟健康相關，但根據最新國民營養調查，7到12歲的兒童僅13.1％每日蔬菜達國民健康署建議的份數（3份）、僅6.4％水果達到建議份數（2份），更有高達83.6％的兒童牛奶攝取不足1份。另外，台灣兒童僅16％每周運動3次以上，遠低於世界衛生組織建議標準。

為增進大眾對於腎臟健康的認識，財團法人腎臟病防治基金會攜手台灣基層透析協會、台北醫學大學永續發展辦公室，與來自德國的台灣費森尤斯醫藥一齊推動「腎臟超人」計畫，透過遊戲教材與校園活動，建立孩子「均衡吃、喝足水、勤運動」的愛腎護腎3觀念。

3大愛腎護腎好習慣包括：參照國民健康署建議的餐盤口訣，每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙；4到8歲孩童每日至少喝足1.2公升水，9歲以上孩童每日則要喝足1.5公升水，並盡量少喝或不喝含糖飲料；另建議進行每日平均60分鐘的中強度運動，像是有氧運動、或是體育活動，並維持理想體重不超標。