根據中央氣象局預報，本周末恐會迎來入冬後的首波寒流，台北榮民總醫院台東分院急診室護理長陳淑華特別提醒民眾，注意保暖及預防心血管疾病的發生，冬天也常常是腦中風容易發生的季節，高齡者及患有心血管疾病的民眾輕忽不得。

「腦中風」是指突發性腦部血管阻塞或是破裂，造成腦組織缺血或出血導致神經缺損的症狀，多年以來一直位居台灣10大死亡原因的前3位，陳淑華發現，冬天時期、急診就醫病患中，有比較高的比例是腦中風患者，尤其更常見於高齡者。

陳淑華以「FAST」口訣供民眾迅速辨識中風症狀，「F」代表Face（臉部特徵）：微笑時臉部表情不對稱。「A」代表Arm（手臂力量）雙手平舉時，單側手臂下垂。「S」代表Speak（說話表達）：口齒不清、說話困難、無法表達意思。「T」代表Time（搶時間）：若有以上症狀，記下中風時間並盡速撥打119送醫。

此外，陳淑華也呼籲民眾，若發現家人或自身有疑似腦中風的情形時，應盡速就醫不可拖延，因為腦中風治療時效相當重要，若能即時就醫減少腦部受壓迫即能減少腦部損壞程度，相對預後會較好。

陳淑華表示，冬天遇到氣溫驟降時，更要注意保暖、不要在清晨冒著寒風從事激烈運動、尤其早晨起床時要避免身體姿勢的變化太突然、建議慢慢地起身，洗澡時也避免水溫過熱或洗過久。只要日常生活中對自己多注意一點，就能讓腦中風的危機離我們遠一些。