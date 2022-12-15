泰國王室15日證實，44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）住院治療。

長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）今（15）日稍早引述泰國王室消息人士指出，醫生已經宣判44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）過世。泰國王室剛才發布聲明，證實公主昨（14）日因心臟問題「失去意識」，不過在住院治療後，目前病況已經在「某種程度上穩定」。

英國記者馬歇爾14日起在推特引述泰國王室消息人士指出，帕差拉吉帝雅帕公主14日遛狗慢跑時突然心臟病發，醫護人員施以數小時心肺復甦術（CPR）搶救仍無效，公主只能靠裝上葉克膜人工維繫生命。

他今日下午又發文指出，泰國王室消息人士透露，醫生已經宣判帕差拉吉帝雅帕公主死亡。

⚠️ BREAKING — Thailand’s Princess Bajrakitiyabha has been pronounced dead by doctors, palace sources say. No official announcement has yet been made by the monarchy or regime. pic.twitter.com/tnM2X2Xiqo — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

就在馬歇爾發文後不久，泰國王室就發布聲明，證實公主住院，不過強調病況已在「一定程度上穩定」。

⚠️ Palace statement just released about Princess Bajrakitiyabha. It confirms she lost consciousness yesterday but fails to reveal she has died. pic.twitter.com/iFnQ4Fws2z — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

綜合路透社、泰國公視（Thai PBS）報導，泰國王室在聲明中指出，14日晚間公主在曼谷東北方呵叻府巴衝地區（Pak Chong）的軍犬營訓練場，為愛犬參加泰國皇家陸軍主辦的泰國工作犬比賽（Thailand Working Dog Championship）進行訓練時，因心臟問題「失去意識」，醫療團隊隨即將她送往當地巴衝娜娜醫院（Pak Chong Nana Hospital）進行急救，「在病情一定程度上穩定後，她搭乘皇家直升機飛往曼谷朱拉隆功國王紀念醫院（Chulalongkorn Hospital）進行治療。」

泰國王室15日指出，44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）住院。（資料照／路透社）

聲明指出，醫生將為公主進行全面檢查，並且實施適當治療。

泰國王室15日指出，44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha）住院。（資料照／路透社）

在王室發布聲明後，馬歇爾又發布推文，表示對泰國媒體感到「失望」，強調公主昨日就已經過世。他寫道：「她死了，她昨天就死了，雖然直到試過所有辦法醫生仍不敢證實，王室也不誠實。我理解為何泰國媒體不能報實情，但為何你們要報導明顯不真實的事？」

This is what really disappoints me about media in Thailand. I know you can’t tell the truth but you don’t have to conspire in a lie, if you know something is propaganda just don’t say it. She is dead so why share the pretence she is alive? 2/2 — Andrew MacGregor Marshall (@zenjournalist) December 15, 2022

他繼續寫道：「這也是泰國媒體真的讓我失望的地方，我知道你們不能說出真相，但你們也不必共謀謊言，如果你們知道某件事是宣傳，那就不要說。她已經死了，為什麼要假裝她還活著？」

帕差拉吉帝雅帕公主是70歲泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與第一任妻子頌莎瓦麗王妃（Princess Soamsawali）的第一個孩子，她也是泰王有正式頭銜的3名孩子中的其中一人。根據「1924年王位繼承法」（1924 Palace Law of Succession），帕差拉吉帝雅帕公主有資格繼承王位。

泰國工作犬比賽於12月10日至19日間舉行。