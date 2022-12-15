1行3人團相約15日攀登台中市和平屋我尾山，43歲鄭姓男子因較晚到，2名朋友先起登，鄭男晚15分鐘到，獨走至1公里後迷路，在危險峭壁區求援，消防人員抵達後陪同下撤，結束一場驚魂記。

台中市消防局15日11時34分接獲報案指稱，報案人鄭先生目前於屋我尾登山步道約1.2K附近迷途請求救援，立即派遣和平及谷關分隊，出動消防車2輛，警消4人、義消3人，人員共計7人，由谷關分隊長張凱閔帶隊前往；另林務局支援2名巡山員。

經了解，鄭先生與朋友1行共3人，今日相約登屋我尾山登山步道，鄭男因晚15分鐘到，2名友人先行起登，走了約1.2公里後，鄭男在危險峭壁區迷路，期間，他與朋友保持聯繫，因怕耽誤友人，請他們持續往前攀登。

搜救人員於13時10分接觸鄭姓登山客，經評估身體狀況良好，惟待救地點為危險峭壁區，搜救人員陪同往登山口下撤，結束一場驚魂記。