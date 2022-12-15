大陸時尚雜誌《智族GQ》年度人物盛典於今(15日)晚舉行，不少明星都受邀出席，日前才因高富帥尪買超摟妹上酒店，爆發婚姻危機的張嘉倪，也在風波後首度在公開場合露面，氣色似乎沒受到傳言影響，狀態好到沒話說，讓網友都驚艷不已。

張嘉倪以一襲黑色長禮服外搭毛大衣，渾圓酥胸若隱若現，紮起高馬尾看上去減齡不少，整體狀態看上去非常好，官方更釋出她無P生圖，大讚「驚呆了，她的生圖就像她現在超自洽的狀態一樣能打」。

官方釋出張嘉倪生圖狀態超好。(圖／取自《智族GQ》微博)

只見她生圖和官方的精修圖看上去根本沒差別，讓粉絲都直誇「姐這張臉就是最牛的」、「我靠，這也太漂亮了」、「非粉，這圖我也要保存」、「被美貌衝擊到」、「刷這麼多，這姐姐讓我眼前一亮」。

張嘉倪因演出《延禧攻略》而被封為最美妃子，日前高富帥老公買超（買鏡宇）被狗仔拍到帶年輕妹子回酒店，疑似出軌，而張嘉倪也發文「愛得起，放得下」，婚姻出現危機，之後更傳出買超要和她打離婚官司，打算讓她「淨身出戶」。

對此，張嘉倪所屬工作室發文：「不造謠！不信謠！不傳謠！嘉倪正在劇組專心拍攝，請大家多關注作品！」