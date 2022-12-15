央行今舉行4Q理監事會，央行總裁楊金龍指出，此次央行調降經濟成長率的幅度較大，主要是全球終端需求下滑及庫存累積，和資金外流等因素。綜合國內外經濟金融情勢，考量近月國內CPI年增率回降，惟全年仍將高於2%，明年可望降至2%以下；明年全球景氣走緩且下行風險續增，影響國內出口與投資動能，預期國內經濟成長降溫。

楊金龍也指出，此次未調升存準率，主要是M2年增率有趨緩，預計明年下半年M2可回到政策區間2.5%-6.5%之間。

楊金龍表示，央行理事會認為調升政策利率，持續緊縮貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

此次重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別由年息1.625%、2%及3.875%調整為1.75%、2.125%及4%，自本年12月16日起實施。