面試時總希望能表現自己最好的一面，但一不小心也可能會弄巧成拙。一名男網友表示，近期他去台積電面試時，覺得和主管談得非常順利，但他無心問了主管一個問題後，氣氛頓時變調，無論如何解釋都沒有用，讓他的心涼了一半，大嘆：「準備領感謝信」，貼文一出，引發網友熱議。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前他去台積電面試工作時，和主管相談甚歡，對方對他的社團經歷頗有興趣，甚至還聊到當兵的種種往事，讓原PO認為這份職缺十拿九穩，談話最後主管準備收尾，便說：「還有其他問題嗎？」

此時原PO突發奇想，似乎是想用較不一樣的話題讓主管留下印象，發問：「您進科技業後，對於輪值假日班時，當周工作天變6天，會怎麼調適心情？」不料話才剛說完，原PO就察覺現場的氣氛有點不對勁，主管則馬上反問是否無法輪值假日班？儘管原PO極力解釋，但似乎一點效果也沒有，就連面試結束，前主管都還再次提到假日班的問題。

原PO很是無奈，直說：「心死，已經準備再領感謝信」，並認為有時話多不如話少，話少不如話好。對此，有不少網友留言回應，「其實這樣問蠻白目的，感覺就是在嘲諷哈哈哈哈」、「哪壺不開提哪壺，不提輪班是你我默契」、「感覺變成主管被你面試，幫QQ」、「如果這種問題主管會突然變臉，那表示未來你也不會好過」。