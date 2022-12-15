大陸新生代女星關曉彤出身名門世家，還是滿族瓜爾佳氏後代，從北京電影學院畢業後在戲劇圈一直有亮眼表現，還被評選為「90後四小花旦」之一；關曉彤今（15日）晚將出席GQ盛典，工作室先釋出她紅毯戰服，低胸小露性感，還大秀逆天長腿，讓網友看了驚呼「比P圖還誇張」。

出身名門的關曉彤除了身家背景被拿來討論，最常被提起的還有與男偶像鹿晗穩定交往一事，讓她經常受到黑粉攻擊，身材有任何一點改變都被放大檢視；關曉彤今晚也將現身一年一度的GQ盛典，工作室也提早給粉絲福利，搶先曝光她紅毯戰服，短短幾秒影片立刻衝上微博熱搜冠軍。

關曉彤性感禮服出席GQ盛典，逆天長腿再度引起網友熱議。（圖／摘自關曉彤工作室微博）

一直給人鄰家妹妹形象的關曉彤，蛻變成輕熟女，身穿一套黑色低胸短裙，上身平口設計微微露出酥胸和鎖骨線條，往下一看更驚人，短裙長度只到大腿根部，讓她的一雙細白又長的美腿格外顯眼，不科學長度更被網友讚嘆「比P圖還誇張」、「P圖都不敢P成這樣，沒想到是真的」。

大票網友被關曉彤的逆天長腿驚艷到，紛紛直言「真的又長又直」、「整個螢幕都是腿啊」、「大波浪長髮加上性感禮服，越來越成熟」、「這個腿比我命長」、「認真覺得衣服鞋子配不上彤彤的臉和身材啊」、「這可以原地宣布紅毯最美了吧」。