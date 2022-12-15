臺南台鋼獵鷹今日宣布新洋將加盟，簽下來自美國的前鋒Shaheed Davis「小戴」，並已於前天抵臺加入團隊訓練，總經理錢韋成指出，小戴過去有多國的籃球聯賽經歷，近年也在日本聯賽征戰過，相信他可以透過自身的經驗，幫助團隊成長。

現年28歲的小戴身高206公分，兼具機動性與外線能力的優質前鋒，畢業於美國中佛羅里達大學，大學畢業後曾在三個大陸(歐洲、亞洲、北美)的六個不同國家打過球，小戴之前曾在保加利亞、伊拉克、義大利、烏克蘭、英國和北馬其頓打過職業比賽，亞洲則是待過日本B2聯賽，且曾單季繳出22.4分11.8籃板3.9助攻的全能數據，其中他也於烏克蘭聯賽以34分、8籃板、6助攻和4次阻攻獲得烏克蘭超級聯盟全明星MVP。

首次來臺的小戴表示:「第一次來到臺灣很興奮，期待體驗在這裡的生活，今年的目標就是跟隊友拿下冠軍金盃！」，小戴前天抵台休息一天後，昨天已投入團隊訓練，另外，獵鷹球團也透露加盟不只這一樁，仍在持續尋找好手加入，打造更強超鷹速戰隊。