疫情常態化，走春送禮商機可望爆發，老爺酒店集團旗下台北老爺酒店、知本老爺酒店、新竹老爺酒店、台南老爺及南港老爺行旅等五家飯店，推出13款春節禮盒，除人氣商品老爺牛軋糖外，此次更加入台灣首位WBrC冠軍Chad Wang的特色咖啡，以及橫掃國際台灣在地雞尾酒品牌WAT商品，推兔年限定禮盒，提供民眾更具在地特色、更多元的送禮選擇！春節禮盒每款售價300元至1,580元不等，12月底前預訂最高再享88折優惠。

台北老爺酒店人氣伴手禮店「老爺烘焙坊」，為讓消費者感受年節心意，此次禮盒特別與台灣首位WBrC冠軍Chad Wang合作，推出每盒售價1,580元澎派豐富的「大吉大利禮盒」，除內含老爺招牌必買的「牛軋糖」、「鳳梨酥」及「焦糖果仁塔」外，今年更特別增加「經典冠軍VWI濾泡咖啡」及新品「巧酥跳跳糖」。其中「巧酥跳跳糖」特別選用滑順濃郁的比利時巧克力作為基底，內層灑入跳跳糖，入口即能感受跳跳糖在口中躍動，口感新奇又有趣！明年1月6日前預訂享大宗優惠折扣。

知本老爺酒店則與台東在地品牌「青澤CHINGZE」合作，要將迷人的台東味復刻進傳統年節裡，推出「知本老爺X青澤聯名春節禮盒」每盒售價990元，內含1：1手工填餡的「花生醬心蛋捲」、層層酥脆富含扎實牛奶內餡的「醬心起酥片」、「奶黃流心芋頭酥」、「芝麻肉鬆Q餅」及經典土鳳梨結合重發酵茶香的「紅烏龍土鳳梨酥」等豐富品項。

新竹老爺酒店則發揮創意，將新竹客家人用來招待貴賓的特色飲品「擂茶」與杏仁堅果結合，創作出層次豐富、鬆軟可口的「擂茶堅果酥」，再搭配老爺招牌「牛軋糖」，成就深受大小朋友喜愛的「珍好．禮盒」，每盒售價860元，如想有不一樣的甜蜜滋味，另有「焦糖堅果酥」可供搭配。

台南老爺行旅今年則向經典致敬，推出「祝好年」雙層年節禮盒，每盒售價1,280元，內含5款在地特色商品，包括節慶最討喜和充滿祝福感的「平安招財龜」與「賀年蛋捲」、以及鳳梨與冬瓜混合內餡運用漢餅手法製作的傳統風味「鳳梨酥」、還有大小朋友皆喜愛的「鮪魚糖」、「楓糖夏威夷豆塔」等，最後再加上老爺經典「夏威夷果仁牛軋糖」，每款商品既應景又甜入人心。

而位於早期包種茶發源地的南港老爺行旅，則特別將桂花烏龍茶、文山包種茶的淡雅香，揉捻進台灣味十足的米餅中，推出「米香餅禮盒」每盒售價300元及「喫茶旅人禮盒」每盒售價688元，邀民眾啜飲著一杯茶，細細品味南港在地的茶滋味。今年另結合橫掃國際台灣在地雞尾酒品牌WAT，推「微醺旅人禮盒」每盒售價688元，內含老爺招牌「牛軋糖」、「WAT蜜蘋果氣泡雞尾酒」及「WAT凍檸茶氣泡雞尾酒」，貼心為有送禮需求的民眾提供不同年節組合，12月31日前預訂再享最低88折優惠。

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