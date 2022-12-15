有幫派背景的曾姓、冉姓男子，專門透過網路社群尋找經濟弱勢、需要工作的民眾，誘騙他們上鉤協助行騙，並藉由租用套房的方式設置行動型詐騙機房，為躲避查緝，還經常更換地點，刑事局中打與桃園市警局組成專案小組追查，逮獲曾、冉兩人，依詐欺罪嫌法辦。

警方指出，桃園市警局中壢分局今年10月初執行巡邏勤務時，查獲騎機車載運DMT詐騙設備的曾姓男子（30歲），員警發現曾男是天道盟成員，載運詐騙設備相當可疑，有追查必要，即與刑事局組成專案小組持續追查，歷經2個月蒐證後，12月6日持搜索票、拘票，再查獲有「小南門」幫派背景的冉姓男子（31歲）。

警方清查發現，曾、冉兩人都在桃園地區活動，且兩人都有幫派背景，他們專門利用俗稱「DMT」的數位移動式節費器，透過網路將設在國外的話務機房傳回台灣，讓被害人以為接到的電話是台灣的行動電話，並玩起「猜猜我是誰」的詐騙手法，藉以誘騙被害人上當。

警方指出，兩人為了躲避查緝，不但租用套房架設行騙的DMT設備，經常移轉設備放置地點，還透過網路社群尋找弱勢、需要工作的民眾協助行騙，目前查出已有7人受害、兩人行騙得手金額逾145萬元。

刑事局中打統計，今年1月到現在，分別在台中市、台南市及雲林、桃園、屏東等地區查獲詐騙用DMT話務機房行騙模式共10處，逮獲13名犯嫌，目前清查出的被害人超過50名、受騙金額約1600萬元。