高雄大遠百方師傅足球蛋糕，建議售價880元。（遠百提供）

高雄大遠百adidas足球系列商品5折起。（遠百提供）

遠百瘋足球！本周末（17日）晚間10點半推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，大家一起觀賽超級過癮。（遠百提供）

全球運動迷為之瘋狂的世界盃賽事，即將進入高潮，遠東百貨號召全台一起瘋足球，台中大遠百、高雄大遠百將於（17日）周六晚間，同步在一樓廣場Live直播季軍賽事，氣溫驟降，正是熱血沸騰的好時機，遠百提供超大型300吋螢幕一同觀賽，讓觀眾聲嘶力竭、齊聲吶喊，難得的機會不要錯過。

遠百瘋足球全台熱起來，全台各店運動專櫃授權商品、周邊活動也接二連三登場。隨著賽事愈接近尾聲，壓軸大活動便是台中大遠百、高雄大遠百，本周末晚間10點半推出「台中大遠百世足看華視」、「高雄大遠百世足看華視」Live直播，讓觀眾期待季軍獎盃到底誰抱走，緊盯每個進球高光時刻。

台中大遠百推出前50位入場球迷，可獲得精美禮品外，為了增加活動現場氣氛，更有花式足球、街舞派對等暖場表演，而中場休息時間，在廣場大型愛迪達裝置物前打卡、參與有獎徵答等互動，有機會獲得愛迪達專屬好禮。

高雄大遠百周末晚上9點開放入場，參與球迷可享雙重歡樂，第一重「暖心小禮包」，內有充氣加油棒、暖暖包、可樂、美食折價券，限量200份；第二重「歡樂抽獎」，中場休息時間還可抽精美好禮。