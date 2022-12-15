桃園市立圖書館新總館耗時4年建置，有著全台最美圖書館的稱號。（陳夢茹攝）

市長鄭文燦今率多名議員視察桃市圖總館，遭藍營市議員詹江村、舒翠玲當面質問「消防安檢未過、漏水問題未除，17日就要試營運是置人民生命安全於不顧」。（陳夢茹攝）

桃園市長鄭文燦受訪時回應，試營運開幕的是已拿到執照的圖書館， 其餘會等拿到執照再開幕，更批評「選舉已結束，不需要再做秀！」。（陳夢茹攝）

桃園市立圖書館新總館耗時4年建置，有著全台最美圖書館的稱號，分為圖書館棟與電影院棟，其中圖書館棟將於17日開館試營運，市長鄭文燦今率多名議員入內巡查，過程中藍營市議員舒翠玲、詹江村突然向鄭文燦直呼「消防安檢未過、漏水問題未除，17日就要試營運是置人民生命安全於不顧」；鄭文燦當下扭頭就走，後來受訪時回應，試營運開幕的是已經拿到執照的圖書館， 其餘會等拿到執照再開幕，更批評「選舉已結束，不需要再做秀！」。

詹江村抨擊，桃市府帶頭違反法規，圖書館棟1樓的蔦屋書店、星巴克及餐廳等，其消防安檢和動線都還未通過，圖書館棟竟然再17日就要試營運，整層樓應為一體，有這麼急、這麼趕嗎？難道試營運比老百姓的安全更重要？他認為市府不該只是想在卸任前展現政績就草率開幕試營運，為了搶政績置人民的生命安全於不顧。

舒翠玲批評，市府將試營運時間訂在17日，簡報中也提到現在正在盡快審核消防安檢，這作法就是在對消防、工務單位下指導棋，逼著他們趕快審核消防安檢，另外，圖書館棟與電影館棟無論硬體還是營運都是一起發包，地下停車場也有連通，怎麼就認為消防安檢可以切割？不該用低標準檢視大工程。她另提及，民進黨當時對機場捷運採取高標準，曾高喊「沒有安全就沒有機捷」，既然用高標準要求機捷，那怎麼能用低標準要求總圖？不能光看美麗的外表就忽略實質上可能會產生安全問題。

遇到藍營議員大鬧視察視察行程，鄭文燦未停下腳步、快步往2樓移動參觀內部，受訪時才回應相關問題。鄭文燦直呼「他們講的是假的、移花接木！」17日將開幕的是圖書館，而1樓的星巴克、蔦屋書店與電影院棟都要等拿到執照才會開幕，2位議員提到正在審核的是試裝的執照，而電影院棟預計於明年5、6月開館，至於漏水的問題目前已經請廠商解決，最後更語氣強硬的表示「選舉已經結束了，不需要再這樣做秀！」。