【愛傳媒楊德遠專欄】前清沈保禎當台灣海防欽差大臣，他認為船堅炮厲不能救台灣，要救台灣唯有利用教育來提高台灣人民的素質，才能救台灣。於是向清朝政府要了200位秀才、貢生，分派到台灣各地，銅鑼分發了吳秉哲、吳秉睿兩人，三義分派了余壁堂一位。

當時吳秉哲分到有大樟樹的現在興隆國小附近的廟旁，辦理私墊教授漢學。1895乙未戰役失敗，有一大票吳湯興的義軍躲在大窩深山中。白天住民和日本警察、軍人溫文儒雅相處，但是一到入夜，立刻把日本軍、警殺光，日本人幾次圍剿都沒有效，受不了了，於是日本人找了在地的私塾老師吳秉哲傳話：清朝已經敗走，再多的殺戮也改變不了什麼，反而是讓村民受到良好教育、提升地位，這才是要緊的；如果暴民停止攻擊日本軍警，日本政府就在這個地方設立學校，教育子弟。後來日本人真的設立了興隆國小。就是日本人在苗栗設立的第一批公學校，也是本縣最老的學校之一（南庄、頭份、竹南、建功、苑裏、興隆），前面五個位在苗栗縣的大庒頭，人口多，設學校是有道理，但是那個年代的興隆，荒山野嶺，人煙稀少，設小學令人不解。原來是吳秉哲居中協調義軍和日軍有關。

吳秉哲是清末與日治時期，三義鄉內一位非常重要的文人、一生以教書為業，曾在嘉志閣、老田寮、新雞籠及三叉河等地講學，桃李滿天下。

三義五榖宮，是苗栗縣內最老的五榖宮，設立在清乾隆時期，最初位址是在建中國小中操場位置。因日本政府當時的宗教政策是「抑道揚佛」，故設於建中的五榖廟就被拆了，直至民國30年代左右於現址重建，那時五榖宮楹柱的題字都是吳秉哲撰寫的。

但是民國60年代改建時拆了大部分的建築，還好新廟有保留正殿的原有建築，部分沒有被拆除，才使得三義大文學家的真跡作品，得以保留，實為三義之幸福。當年的三義公學校，改名為建中國小，這「建中」二字，也是吳秉哲題的。

吳秉哲是誰？他就是三義國中主任吳瑞興的阿公啦！

作者為教育博士，國小校長退休

●專欄文章，不代表i-Media愛傳媒立場。